Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Защитник Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один сезон.
По данным пресс-службы клуба, новый контракт с Сергеевым рассчитан на один сезон. Спортивный директор башкирской команды Василий Чижов объяснил, что за минувший год защитник вышел на новый качественный уровень игры.
- Он получил доверие тренерского штаба и много игрового времени. Рассчитываем, что в новом сезоне он займет роль одного из основных защитников, - рассказал Чижов.
За прошлый сезон Сергеев провел за «Салават» 74 матча, в которых набрал 15 (7 + 8) очков при показателе полезности +9.
ИСТОЧНИК KP.RU
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