2019-07-01T21:40:53+03:00
Спорт

Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Защитник проведет в клубе как минимум один сезон
Рустем АХУНОВ
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Артем Сергеев продлил контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым» на один годАртем Сергеев продлил контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым» на один годФото: Рустем АХУНОВ
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Защитник Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один сезон.

По данным пресс-службы клуба, новый контракт с Сергеевым рассчитан на один сезон. Спортивный директор башкирской команды Василий Чижов объяснил, что за минувший год защитник вышел на новый качественный уровень игры.

- Он получил доверие тренерского штаба и много игрового времени. Рассчитываем, что в новом сезоне он займет роль одного из основных защитников, - рассказал Чижов.

За прошлый сезон Сергеев провел за «Салават» 74 матча, в которых набрал 15 (7 + 8) очков при показателе полезности +9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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