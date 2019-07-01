«Девчачье «Хочу!»: Ляйсан Утяшева объяснила резкие изменения внешнего вида
Ведущая ответила критикам в соцсетях
Ляйсан Утяшева объяснила кардинальную смену образа
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Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам, почему так резко изменила внешний вид.
Напомним, что на прошлой неделе уроженка Башкирии перекрасила волосы в светлый цвет и заметно похудела. Злые языки начали говорить, что изменения могут быть связаны с некой болезнью супруги Павла Воли.
Сама Утяшева объяснила кардинальную смену внешности гораздо проще.
- Я пришла к нормальному весу. Проблем со здоровьем нет. Друзья, я здорова и счастлива. Каждая девушка хочется меняться и это нормально! Это наше девчачье «Хочу!», - объяснила ведущая в соцсетях.
Ляйсан Утяшева объяснила смену имиджа
ИСТОЧНИК KP.RU