2019-07-01T18:27:43+03:00
Звезды

«Девчачье «Хочу!»: Ляйсан Утяшева объяснила резкие изменения внешнего вида

Ведущая ответила критикам в соцсетях
Рустем АХУНОВ
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Ляйсан Утяшева объяснила кардинальную смену образаЛяйсан Утяшева объяснила кардинальную смену образа
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Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам, почему так резко изменила внешний вид.

Напомним, что на прошлой неделе уроженка Башкирии перекрасила волосы в светлый цвет и заметно похудела. Злые языки начали говорить, что изменения могут быть связаны с некой болезнью супруги Павла Воли.

Сама Утяшева объяснила кардинальную смену внешности гораздо проще.

- Я пришла к нормальному весу. Проблем со здоровьем нет. Друзья, я здорова и счастлива. Каждая девушка хочется меняться и это нормально! Это наше девчачье «Хочу!», - объяснила ведущая в соцсетях.

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Ляйсан Утяшева объяснила смену имиджа
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ИСТОЧНИК KP.RU

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