2019-07-01T16:33:26+03:00
Происшествия

Поездка молодой уфимки в Грецию закончилось трагедией

Девушки нашли мертвой в одном из отелей столицы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За возвращение тела девушки на родину похоронное бюро запрашивает 300 тысяч рублейЗа возвращение тела девушки на родину похоронное бюро запрашивает 300 тысяч рублей
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В греческих Афинах умерла жительница Уфы Альмира Захарова.

Её тело нашли 25 июня в номере отеля Hellinis. Местные полицейские не обнаружили следов насильственной смерти, равно как и признаков борьбы в самой комнате. По официальной версии, Альмира погибла от инсульта. Внести ясность в ситуацию должен вердикт патологоанатома.

Как сообщает портал УралПолит.ru, о смерти девушки рассказали в соцсети её подруги, которые сами узнали о случившемся только спустя три дня. Представители России в Греции рассказали, при каких условиях тело можно будет перевезти на родину. Как оказалось, дело это весьма затратное – похоронное бюро просит 300 тысяч рублей. Для мамы погибшей это неподъемная сумма. Позже также стало известно, что Альмира путешествовала самостоятельно, а значит, она вполне могла не оформить страховку. В противном случае сумма, необходимая на транспортировку, будет не такой внушительной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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