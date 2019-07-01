Поездка молодой уфимки в Грецию закончилось трагедией
В греческих Афинах умерла жительница Уфы Альмира Захарова.
Её тело нашли 25 июня в номере отеля Hellinis. Местные полицейские не обнаружили следов насильственной смерти, равно как и признаков борьбы в самой комнате. По официальной версии, Альмира погибла от инсульта. Внести ясность в ситуацию должен вердикт патологоанатома.
Как сообщает портал УралПолит.ru, о смерти девушки рассказали в соцсети её подруги, которые сами узнали о случившемся только спустя три дня. Представители России в Греции рассказали, при каких условиях тело можно будет перевезти на родину. Как оказалось, дело это весьма затратное – похоронное бюро просит 300 тысяч рублей. Для мамы погибшей это неподъемная сумма. Позже также стало известно, что Альмира путешествовала самостоятельно, а значит, она вполне могла не оформить страховку. В противном случае сумма, необходимая на транспортировку, будет не такой внушительной.
ИСТОЧНИК KP.RU