2019-07-01T15:10:57+03:00
Общество

Жителей Башкирии возмутили дети-попрошайки

Какая нужда вынудила ребят просить деньги у прохожих, неизвестно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Юных попрошаек сфотографировали местные жителиЮных попрошаек сфотографировали местные жители
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В городе Салавате дети выпрашивали деньги у прохожих. Горожане засняли факт попрошайничества на улице Юлаева. Многих жителей возмутил такой способ заработка. Они обратились в соцсети к родителям мальчиков с требованием объяснить своим детям, что такое поведение недопустимо.

– Сейчас у них сформулируется мышление "Зачем учиться, работать?". А правда, зачем? Если "настрелять" за день можно столько, сколько работяга на заводе и за неделю не заработает, – высказалась одна из подписчиц городского сообщества. – А потом, возможно, можно будет и отнять. И это не работа. Это - халява. А к ней, как известно, быстро привыкаешь.

Далеко не все согласились с таким мнением. Некоторые отметили, что не видят ничего плохого в том, чтобы помочь детям, если они оказались в беде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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