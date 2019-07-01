Жителей Башкирии возмутили дети-попрошайки

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-01T15:10:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Салавате дети выпрашивали деньги у прохожих. Горожане засняли факт попрошайничества на улице Юлаева. Многих жителей возмутил такой способ заработка. Они обратились в соцсети к родителям мальчиков с требованием объяснить своим детям, что такое поведение недопустимо.

– Сейчас у них сформулируется мышление "Зачем учиться, работать?". А правда, зачем? Если "настрелять" за день можно столько, сколько работяга на заводе и за неделю не заработает, – высказалась одна из подписчиц городского сообщества. – А потом, возможно, можно будет и отнять. И это не работа. Это - халява. А к ней, как известно, быстро привыкаешь.

Далеко не все согласились с таким мнением. Некоторые отметили, что не видят ничего плохого в том, чтобы помочь детям, если они оказались в беде.

ИСТОЧНИК KP.RU