В Уфе отремонтируют Башдрамтеатр за 440 млн рублей
Аукцион на проведение работ уже объявлен
В ноябре капитальный ремонт Башдрамтеатра должен быть выполнен
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В Уфе проведут капитальный ремонт Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури. Стоимость госконтракта составляет 441,8 млн рублей. Средства выделены в рамках программы «Развитияе культуры и искусства в Республике Башкортостан». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Электронный аукцион на капремонт уже объявлен. Заявки принимаются вплоть до 18 июля. Сам аукцион пройдет 25 июля. Подрядчику предстоит заняться монтажом освещения и звукового оборудования в большом и малом залах. В ноябре 2019 эти работы должны быть выполнены.
ИСТОЧНИК KP.RU