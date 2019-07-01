2019-07-01T12:23:38+03:00
Общество

В Уфе отремонтируют Башдрамтеатр за 440 млн рублей

Аукцион на проведение работ уже объявлен
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ноябре капитальный ремонт Башдрамтеатра должен быть выполненВ ноябре капитальный ремонт Башдрамтеатра должен быть выполнен
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В Уфе проведут капитальный ремонт Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури. Стоимость госконтракта составляет 441,8 млн рублей. Средства выделены в рамках программы «Развитияе культуры и искусства в Республике Башкортостан». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Электронный аукцион на капремонт уже объявлен. Заявки принимаются вплоть до 18 июля. Сам аукцион пройдет 25 июля. Подрядчику предстоит заняться монтажом освещения и звукового оборудования в большом и малом залах. В ноябре 2019 эти работы должны быть выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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