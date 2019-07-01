Уфимские молодожены отметили свадьбу в необычном месте

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-01T15:40:21+03:00

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В Уфе молодожены выбрали необычное место для проведения свадьбы. Новобрачные решили отметить это событие в одной из столичных бургерных, сообщает портал UfacityNews.ru. Вместо изысканных ресторанных блюд праздничный стол валился от обилия фастфуда.

Стоит сказать, что горожанам пришлась по душе оригинальная идея. В Instagram они одобрили выбор новоиспеченной семьи.

– Нафиг помпезные рестораны! – возгласил один из пользователей соцсети.

– Жена, согласившаяся сыграть свадьбу в бургерной - лучшая жена, – отметил уфимец.

Кто знает, возможно, сейчас мы становимся свидетелями зарождения нового свадебного тренда в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU