Уфимские молодожены отметили свадьбу в необычном месте
Вместо ресторанных блюд они смаковали фастфуд
Счастливые молодожены в уфимской бургерной
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В Уфе молодожены выбрали необычное место для проведения свадьбы. Новобрачные решили отметить это событие в одной из столичных бургерных, сообщает портал UfacityNews.ru. Вместо изысканных ресторанных блюд праздничный стол валился от обилия фастфуда.
Стоит сказать, что горожанам пришлась по душе оригинальная идея. В Instagram они одобрили выбор новоиспеченной семьи.
– Нафиг помпезные рестораны! – возгласил один из пользователей соцсети.
– Жена, согласившаяся сыграть свадьбу в бургерной - лучшая жена, – отметил уфимец.
Кто знает, возможно, сейчас мы становимся свидетелями зарождения нового свадебного тренда в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU