2019-07-01T07:54:59+03:00
Происшествия

В Уфе с моста упал человек

На месте происшествия работает полиция
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина лежал прямо на дорогеМужчина лежал прямо на дороге
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Сегодня утром, 1 июля, в столице Башкирии с Затонского моста упал человек. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа». Видео с лежащим прямо на дороге мужчиной заснял очевидец.

О состоянии мужчины на данный момент ничего не известно. Судя по кадрам, он не двигается. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам правоохранители. Они работают на месте происшествия. Проходит доследственная проверка.

Напомним, по данным республиканского госкомитета по ЧС, с начала года зафиксировано 105 случаев падения с высоты, 27 из них оказались летальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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