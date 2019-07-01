В Уфе с моста упал человек

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-01T07:54:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 1 июля, в столице Башкирии с Затонского моста упал человек. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа». Видео с лежащим прямо на дороге мужчиной заснял очевидец.

О состоянии мужчины на данный момент ничего не известно. Судя по кадрам, он не двигается. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам правоохранители. Они работают на месте происшествия. Проходит доследственная проверка.

Напомним, по данным республиканского госкомитета по ЧС, с начала года зафиксировано 105 случаев падения с высоты, 27 из них оказались летальными.

ИСТОЧНИК KP.RU