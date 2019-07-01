В Уфе сегодня резко похолодало
Такой характер погоды сохранится до середины недели
.
Изменить размер текста:
С началом второго месяца лета в Уфе резко похолодало. Температура воздуха на данный момент составляет 19 градусов. Весь день будет идти мелкий моросящий дождь.
По данным сервиса Gismeteo.ru, такой характер погоды сохранится в столице Башкирии до середины недели. Благо, не ожидается сильного ветра. Он составит всего 8-10 метров в секунду.
Тепло в Уфу придет только в четверг – осадки отступят, и на несколько дней установится солнечная погода. Столбик термометра покажет +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU