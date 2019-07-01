В Уфе сегодня резко похолодало

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-01T07:02:39+03:00

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С началом второго месяца лета в Уфе резко похолодало. Температура воздуха на данный момент составляет 19 градусов. Весь день будет идти мелкий моросящий дождь.

По данным сервиса Gismeteo.ru, такой характер погоды сохранится в столице Башкирии до середины недели. Благо, не ожидается сильного ветра. Он составит всего 8-10 метров в секунду.

Тепло в Уфу придет только в четверг – осадки отступят, и на несколько дней установится солнечная погода. Столбик термометра покажет +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU