2019-06-30T19:05:21+03:00
Общество

В Башкирии тысячи детей-инвалидов были лишены льгот на питание

В дело вмешалась республиканская прокуратура
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, на днях сотрудники ведомства выяснили, что тысячи учащихся школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья не получали полагающиеся им по закону льготы на питание. Они должны были получать либо сухпайки, либо денежную компенсацию. Но ни того, ни другого не получали.

После того, как об этой истории стало известно в надзорном ведомстве, была проведена проверка. Как выяснилось, были нарушены права 1146 учеников специализированных школ-интернатов.

В результате виновные лица из регионального министерства образования были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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