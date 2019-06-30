В Башкирии мужчина с ножом пытался ограбить офис микрозаймов
Перед этим ему несколько раз отказывали в выдаче кредита
Фото: Рустем Ахунов
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Необычное ограбление произошло накануне в Дюртилинском районе Башкирии. Там 31-летний мужчина пришел в офис микрофинансирования с ножом и стал угрожать менеджеру. Ранее в этом центре микрозаймов ему несколько раз отказали в выдаче займа ссылаясь на его плохую кредитную историю. Вот и решил незадачливый местный житель решить вопрос силой.
Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, при попытке ограбления злоумышленника задержали полицейские. Сейчас он находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое, отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU