2019-06-30T17:37:10+03:00
Общество

«Размер не важен!»: молодые уфимки ответили на интимный вопрос

Мнения жительниц столицы разделились
Алексей Безгодов
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Уфимки ответили на вопрос, волнующий мужчин по всему светуУфимки ответили на вопрос, волнующий мужчин по всему свету
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На днях уфимский блогер вооружившись видеокамерой вновь вышел «на охоту за правдой». На этот раз молодой человек решил расспросить жительниц Уфы об их отношении к размеру мужского достоинства. Он подходил к девушкам на улицах и спрашивал: что важнее – большой кошелек или большое достоинство?

В качестве примера он приводил ситуацию, когда даме нужно выбрать между двумя парнями. Как вы уже догадались, в первом случае у мужчины тугой кошелек, а сам он не очень симпатичный, а в другом – молодой человек красавец, но с деньгами у него не очень.

- Достоинство важнее. А деньги мы вместе заработаем, - заявила одна девушка.

- Главное не размер, а умение им пользоваться. А вообще, я и сама неплохо зарабатываю, так что это не важно, - сказала на камеру другая уфимка.

- Размер не важен. Размер состояния важнее этого, - заметила еще одна жительница Башкирской столицы.

Стоит отметить, что большинство опрошенных уфимок отметили, что им важнее другие качества, а не условное богатство или наличие большого достоинства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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