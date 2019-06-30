2019-06-30T12:00:33+03:00
Происшествия

Пятеро туристов едва не утонули в водоемах Башкирии

К счастью, вовремя подоспевшие спасатели помогли им вернуться на берег
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГК Башкирии по ЧСФото: пресс-служба ГК Башкирии по ЧС
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В минувшую субботу, 29 июня, спасатели в Башкирии предотвратили несколько ЧП. Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, во время сплава по реке на резиновой лодке, две уфимки с ребенком оказались заложниками водной стихии. Погода резко испортилась и лодку стало уносить далеко от берега. Женщины позвали на помощь. К счастью, спасатели находились неподалеку – они отбуксировали резиновое судно на моторной лодке и доставили терпящих бедствие на берег.

Еще один случай произошел в Туймазинском районе Башкирии. На озере Кандрыкуль отдыхала компания из Оренбургской области. В какой-то момент двое нетрезвых мужчин на надувном матрасе уплыли далеко от берега. Спасатели, которые дежурили на водоеме, вовремя заметили их и доставили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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