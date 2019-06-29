Эльвира Аиткулова стала главой Всемирного курултая башкир

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-29T12:30:50+03:00

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В рамках Всемирного курултая башкир сегодня, 29 июня, стало известно имя нового председателя исполкома. Им стала Эльвира Аиткулова – заместитель председателя Госсобрания Курултай. Члены президиума посовещались и решили, что она возглавит Всемирный курултай (конгресс) башкир.

Аиткулова в 2013 году избиралась депутатом Госсобрания Курултая РБ пятого созыва, председателем Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Напомним, эту должность с ноября прошлого года занимал Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU