Смертельное ДТП в Башкирии: грузовик смял легковушку

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-28T16:31:19+03:00

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На трассе в Иглинском районе произошла авария с летальным исходом. По данным республиканской ГИБДД, сегодня днем, 28 июня, на 1548 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск «Волга» столкнулась с грузовиком «Scania». После удара легковушка врезалась в «Opel Astra». Отечественный автомобиль от двух столкновений превратился в груду металла.

Водитель и пассажирка, находившиеся в салоне «Волги», скончались до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают полиция и другие службы. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU