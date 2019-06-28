В Уфе открыли памятник Шайхзаде Бабичу

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-28T15:33:38+03:00

По замыслу скульптора, Бабич держит в одной руке книгу, а другой обращается к народу

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Сегодня, 28 июня, в Уфе появился памятник классику башкирской литературы и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. Монумент стал частью мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Башкирии.

Шестиметровый бронзовый памятник установлен на улице Заки Валиди, на площади перед Телецентром. Как сообщает «Башинформ», по замыслу скульптора Андрея Ковальчука, Бабич держит в одной руке книгу стихов, а другой обращается к народу.

Памятник торжественно открыли врио главы республики Радий Хабиров и народная артистка России Танусулпан Бабичева – представитель рода Бабичевых.

ИСТОЧНИК KP.RU