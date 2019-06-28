2019-06-28T13:26:35+03:00
Общество

На Всемирном курултае башкир в Уфе полицейские задержали активиста и делегата

Форум начался со скандалов
Виктор Рязанцев
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На Всемирном курултае полицейские задержали активиста и делегатаНа Всемирном курултае полицейские задержали активиста и делегата
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Сегодня, 28 июня, в Уфе проходит пятый по счету Всемирный курултай башкир. Он начался со скандалов. Правоохранители вывели из зала конгресс-холла «Торатау» делегата Гафурийского района Башкирии Ильмира Мухаметьярова и задержали в фойе лидера движения «Башкорт» Фаиля Алчинова Об этом сообщил портал mkset.ru.

Процесс того, как полицейские выводят Ильмира Мухаметьярова, заснят на камеру. Делегат заявил, что его начали выводить из зала после того как предоставили слово.

Как оказалось, Ильмир Мухаметьяров крикнул «Что за бред! Башкорттар!» после выступления руководителя Ассоциации учителей башкирского языка и литературы Фанзили Санъяровой. Именно на это отреагировали сотрудники правоохранительных органов, которые находились в зале. Мужчина отказывался выходить и сопротивлялся, говорил, что просто хотел выступить. Майор полиции объяснил ему, что получил устное обращение организаторов о выведении из зала.

Ранее также стало известно, что правоохранителями был задержан лидер национального движения «Башкорт» Фаиль Алчинов. Он был исключен из списка делегатов, однако это не помешало ему получить бэйджик и пройти в зал. Полицейские подошли к нему и отобрали пропуск, после чего вывели активиста из здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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