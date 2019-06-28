Найденную мертвой в Уфе Анастасию Зайцеву похоронят в родном городе

СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-28T18:49:11+03:00

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Найденную мертвой в Уфе 34-летнюю жительницу Стерлитамака Анастасию Зайцеву похоронят в городе, где она родилась. Близкие друзья Анастасии рассказали в соцсетях, что забрали ее тело из морга, чтобы перевезти его в Сибай. Хоронить молодую женщину будут за свой счет.

- Так сложилась ее непростая судьба, что родителей нет, и хоронить ее некому. Сейчас подружки забрали ее тело из Уфы, и транспортируют в Сибай. Скорее всего, хоронить будем вечером своими силами, - пишут друзья Анастасии. – В наших сердцах она так и останется светлым и веселым человечком. Наша Зайка .... Царствие тебе небесное, спи спокойно наша девочка.

Напомним, что пропавшую женщину волонтеры-поисковики разыскивали еще с 5 июня, но лишь 26 июня, стало известно, что Анастасия Зайцева найдена мертвой.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, тело женщины было обнаружено еще 6 июня в уфимской квартире, где часто собирались асоциальные элементы. После ее отправили в морг, где несколько недель тело пролежало, как неопознанное. Поскольку признаков криминальной смерти на теле погибшей обнаружено не было, выдвигается версия, что смерть могла наступить из-за употребления наркотиков. Сейчас проводится судмедэкспертиза, которая точно определит причину смерти. Также сыщики инициировали доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU