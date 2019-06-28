2019-06-28T10:24:07+03:00
Происшествия

В Уфе спасатели вытащили из реки тонущего мужчину

Каким образом его занесло на середину водоема, он объяснить не смог
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчине диагностировали общее переохлаждениеМужчине диагностировали общее переохлаждение
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В Уфе сотрудники экстренной службы спасли тонущего в реке Белой мужчину. Информация о том, что посреди водоема тонет человек, поступила на пульт диспетчера Управления гражданской защиты от очевидца вечером 27 июня. Данные о местоположении тонущего были переданы водно-спасательной станции «Монумент».

Сотрудники поисково-спасательного отряда вышли на катере. Спустя две минуты они обнаружили посреди реки зовущего на помощь мужчину. Спасатели подняли его на борт, обогрели и отвезли на станцию. Там 35-летнего уфимца отпаивали чаем, пока не приехала скорая помощь. Медики диагностировали у него общее переохлаждение. Мужчину отвезли в больницу. Пострадавший не смог внятно объяснить, при каких обстоятельствах он оказался посреди реки в одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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