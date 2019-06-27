2019-06-27T16:48:36+03:00
Общество

В Уфе по ошибке флориста девушка получила цветы с жутким сюрпризом

Ответ руководства магазина на претензию оказался не менее зловещим, чем сам букет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Букет был подвязан ленточками со словами "Вечная память"Букет был подвязан ленточками со словами "Вечная память"
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Жительница Уфы получила букет цветов, обвязанный ритуальными ленточками. Как сообщает UfacityNews.ru, жуткий «сюрприз» оказался ошибкой флориста.

101 розу Юлия П. получила от своей подруги. Девушки недавно повздорили, и чтобы загладить свою вину, одна из них отправила на работу знакомой охапку цветов. Их доставил курьер.

– Розы были упакованы в крафтовую бумагу, когда я ее сняла, то увидела цветы, обвязанные черными ленточками с надписью "Вечная память". Я была шокирована, позвонила на эмоциях подруге, сказала, что не понимаю таких шуток, – рассказала Юлия.

Но подруга была шокирована не меньше. Она заказала букет дистанционно, поэтому не видела, как его упаковали. Чтобы разобраться в ситуации, девушки позвонили в цветочный магазин и сообщили о случившемся менеджеру. Ответ менеджера поразил подружек еще больше: он сказал, что случайностей не бывает, и быть может это не ошибка флориста, а знак свыше. Спустя пару секунд менеджер перешел на более приземленные объяснения и заявил, что ленты-то все равно красивые, а написанных на них словах «Вечная память» нет ничего страшного.

– Потом, конечно, извинились, сказали, что возместят деньги и пришлют какой-нибудь цветочный подарок от магазина. Я сказала, чтобы просто вернули деньги подруге. Больше от них мне ничего не нужно, одного "подарка" мне уже хватило, – подытожила свой эмоциональный рассказ Юлия П.

ИСТОЧНИК KP.RU

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