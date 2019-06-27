В Башкирии осудят убийцу Максима Стародубова

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-27T16:02:20+03:00

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В Ишимбае перед судом предстанет 36-летний Максим Х., который обвиняется сразу по нескольким статьям. Среди них: разбой, совершенный с применением насилия, убийство, сопряженное с разбоем и похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа.

Напомним, что преступление прогремело на всю Башкирию в июле прошлого года. 3 июля Максим Стародубов из Ишимбае уехал продавать автомобиль и не вернулся. 10-го июля его тело было найдено в заброшенных гаражах Ишимбая. В этот же день задержали и убийцу, о котором сейчас идет речь. Он нанес ему несколько ударов ножом, затем спрятал тело, а автомобиль загнал в автобокс родственников.

Оказалось, что обвиняемый заранее изучил объявление о продажи машины. В тот день он встретился с Максимом, чтобы посмотреть автомобиль. Под предлогом проверить автомобиль в ходу они проехали до гаража покупателя и взяли комплект зимних колес, после чего обвиняемый предложил еще проехаться.

Резко он достал из сумки обрез и потребовал выехать за город. Позднее он нанесет ему ножевых ранения и выстрелит в ногу. Затем он похитил у него паспорт и документы на автомобиль, а иномарку отогнал в гараж.

Практически через сутки злоумышленник был задержан. Он сознался и указал на местонахождение тела и уже полуразобранного автомобиля. Сейчас дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU