В Уфе бывшие уголовники избили директора супермаркета и украли 4 палки колбасы
Вечером 25 июня в Уфе четверо мужчин напали на директора супермаркета и украли колбасу. Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово. Как сообщил «Комсомольской правде» собственный источник, трое уфимцев и один житель Илишевского района избили директора магазина и похитили четыре палки колбасы. Через 10 минут после нападения пострадавший обратился к полицейским с заявлением.
Правоохранители организовали розыск подозреваемых, и вскоре их удалось найти. Все четверо находились в состоянии алкогольного опьянения. Оперативники также нашли у них пакет с колбасой, однако вместо предполагаемых четырех палок осталась только одна. Сейчас горе-грабители находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU