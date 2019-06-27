2019-06-27T14:46:45+03:00
Происшествия

В Уфе бывшие уголовники избили директора супермаркета и украли 4 палки колбасы

Грабеж произошел в микрорайоне Сипайлово
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Правоохранители быстро нашли грабителейПравоохранители быстро нашли грабителей
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Вечером 25 июня в Уфе четверо мужчин напали на директора супермаркета и украли колбасу. Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово. Как сообщил «Комсомольской правде» собственный источник, трое уфимцев и один житель Илишевского района избили директора магазина и похитили четыре палки колбасы. Через 10 минут после нападения пострадавший обратился к полицейским с заявлением.

Правоохранители организовали розыск подозреваемых, и вскоре их удалось найти. Все четверо находились в состоянии алкогольного опьянения. Оперативники также нашли у них пакет с колбасой, однако вместо предполагаемых четырех палок осталась только одна. Сейчас горе-грабители находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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