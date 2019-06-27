Пропавшую в Башкирии 34-летнюю Анастасию Зайцеву нашли мертвой в подозрительной квартире

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-27T12:57:26+03:00

Все это время тело женщины пролежало в морге как неопознанное

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Стали известны подробности смерти 34-летней жительницы Стерлитамака Анастасии Зайцевой. Напомним, что пропавшую женщину волонтеры-поисковики разыскивали еще с 5 июня, а вчера, 26 июня, стало известно, что Анастасия Зайцева найдена мертвой.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, тело женщины было обнаружено еще 6 июня в уфимской квартире, где часто собирались асоциальные элементы. По всей видимости, Анастасия Зайцева там жила какое-то время. Криминальных следов на теле женщины обнаружено не было, и по предварительной версии смерть могла наступить от употребления наркотических или психотропных веществ. Сейчас проводится судмедэкспертиза, которая точно определит причину смерти.

Все это время тело пролежало в морге, как неопознанное. По всей видимости, родственники Анастасии искали ее в родном Стерлитамаке, не зная, что та могла уехать в Уфу. Сейчас сыщики инициировали доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Отметим, что Анастасия пропадала не раз. В 2014 году ее объявили в розыск в Екатеринбурге, куда она приехала по работе. Женщина пропала из ночного клуба. На связь она вышла через два дня и прокомментировала, что потеряла телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU