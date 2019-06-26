2019-06-26T19:44:48+03:00
Общество

Известная уфимская художница не может выходить из дома из-за отсутствия пандусов

Ее на себе таскает 70-летняя мать
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе художница, которая не может говорить, писать, самостоятельно ходить, стала заложницей своей квартиры. Женщина не может выходить на прогулки из-за отсутствия в доме пандусов – она живет в хрущовке на 4 этаже. Ее на себе таскает 70-летняя мать, передает телеканал «Вся Уфа».

У женщины тяжелая форма ДЦП, но это не мешает ей творить и постоянно выставляться.

- Сначала Тамара Петровна (мать – прим.ред.) спускает инвалидную коляску. Только потом - Екатерину. С каждым годом сил у Тамары Петровны становится все меньше. Спуск и подъем занимают 30-40 минут. Женщина уже неоднократно обращалась в администрацию района и в другие ответственные службы с просьбой помочь им. В расселении им отказывают, - сообщает СМИ.

Усемьи есть лишь съемные рельсы, но они тяжелые и неудобные. Спасает пенсионерку и ее дочь лишь пандус на выходе из подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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