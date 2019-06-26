В Башкирии мужчина выстрелил в голову своему сыну

СЕГОДНЯ 19:27 2019-06-26T19:27:10+03:00

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В Белебеевском районе задержали 68-летнего мужчину. Он обвиняется в покушении на убийство своего сына. ЧП произошло в 5 утра 24 июня – в больницу Белебея поступил 44-летний мужчина с огнестрельным ранением.

Выяснилось, что вечером 23 июня между отцом и сыном произошел конфликт, потому что последний сделал замечание из-за того, что пенсионер много пьет.

Отец, затаив обиду, проснулся около 5 утра, взял имеющийся у него пистолет и разбудил сына, а затем выстрелил ему в голову. На шум прибежала супруга злоумышленника, выхватила пистолет и спрятала его, после чего вызвала скорую помощь. Благодаря своевременно оказанной медпомощи, мужчина остался жив.

Обвиняемый скрываться от следствия не стал, но пояснил, что выстрелил случайно. Пистолет он приобрел с рук еще в 90-е годы и разрешения на него не получал. В данный момент он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU