2019-06-26T18:43:28+03:00
Общество

Две жительницы Стерлитамака спасли мужчину от гибели на пожаре

Они самостоятельно ликвидировали огонь
Эльвина АПАРИНА
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В Стерлитамаке две отважные женщины, Юлия Куликова и Жанна Герасименко, спасли от гибели мужчину, который мог сгореть в своей квартире. ЧП произошло 26 июня в одном из домов по ул. Шафиева. У инвалида загорелась квартира.

На место прибыли пожарные, но к их приезду пожар был потушен женщинами. Они же вывели из огня несчастного.

Оказалось, что ключи от квартиры, в которой произошел пожар, находились у одной из женщин «на всякий пожарный случай». Это обстоятельство помогло быстрее прийти на помощь, так как мужчина в квартире находился один и передвигался с трудом.

Сейчас в МЧС России по РБ ходатайствуют о награждении смелых женщин ведомственными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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