2019-06-27T06:31:21+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный мужчина надругался над 9-летней девочкой

Ранее предполагаемый насильник привлекался за убийство и кражу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемый в изнасиловании девочки находится под стражейПодозреваемый в изнасиловании девочки находится под стражей
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В Мелеузовском районе произошел вопиющий по своей бесчеловечности случай. В деревне Михайловка 53-летний местный житель надругался над 9-летней девочкой, которая буквально месяц назад закончила первый класс. Всё произошло в предвечернее время 25 июня рядом с родником. По предварительным данным, в двухстах метрах от дома №40 по улице Центральной мужчина избил беззащитного ребенка и совершил насильственные действия сексуального характера.

Спустя два часа после преступления мать девочки уже находилась в отделе полиции и писала заявление. За подозреваемым выехали сотрудники оперативной группы. Они нашли мужчину в пьяном состоянии и увезли в ОМВД. Позже выяснилось, что он уже был осужден за убийство и кражу.

В настоящий момент материалы дела находятся в Мелеузовском межрайонном следственном управлении по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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