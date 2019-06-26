В Башкирии прекращены поиски 31-летнего Вадима Кромина
К счастью, с мужчиной все в порядке
фото: соцсети
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Благополучно завершилась история с поисками 31-летнего Вадима Кромина. Спустя почти 20 дней мужчину нашли целым и невредимым. Вадима искали по всему Стерлитамаку. Где именно и при каких обстоятельствах удалось найти мужчину, неизвестно.
Напомним, житель Стерлитамака пропал еще 5 июня. Он вышел из дома и направился в свой гараж ремонтировать машину. После этого он попросту исчез. Обеспокоенные родственники сразу начали действовать. Они обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Отклик». Как оказалось, надежды не были напрасными, и мужчина вернулся домой.
ИСТОЧНИК KP.RU