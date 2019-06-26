В Советском ЗАГСе Уфы впервые за 5 лет зарегистрировали рождение тройняшек

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-26T14:37:03+03:00

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В Советском ЗАГСе столицы Башкирии 25 июня зарегистрировали рождение девочек-тройняшек. На свет одновременно появились Анна, Арина и Ксения. Малышки родились красивыми и здоровыми с общим весом 5 килограмм.

По словам главы семейства Дмитрия, мама Дарья и дочки чувствуют себя хорошо.

В Госкомитете республики по делам юстиции рассказали, что это первая тройня за последние пять лет в Советском районе. Предыдущие тройняшки обрадовали своих родителей в 2014 году. Тогда, к слову, тоже родились девочки: Альвина, Сафия и Азалия.

ИСТОЧНИК KP.RU