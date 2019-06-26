2019-06-26T13:44:31+03:00
Происшествия

Поиски пропавшей в Башкирии 34-летней женщины закончились трагедией

Анастасию Зайцеву нашли мертвой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии прекратили поиски 34-летней Анастасии Зайцевой. Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» сообщили, что девушку нашли мертвой.

Напомним, она пропала еще три недели назад, 5 июня. Её родные и близкие практически сразу забили тревогу. Довольно долго Анастасию разыскивали на территории между Стерлитамаком и Уфой. Волонтеры не сообщают, при каких обстоятельствах погибла девушка, и где ее нашли, ссылаясь на внутренние правила сообщества.

Причины смерти Анастасии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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