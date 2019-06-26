Поиски пропавшей в Башкирии 34-летней женщины закончились трагедией
Анастасию Зайцеву нашли мертвой
фото: соцсети
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В Башкирии прекратили поиски 34-летней Анастасии Зайцевой. Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» сообщили, что девушку нашли мертвой.
Напомним, она пропала еще три недели назад, 5 июня. Её родные и близкие практически сразу забили тревогу. Довольно долго Анастасию разыскивали на территории между Стерлитамаком и Уфой. Волонтеры не сообщают, при каких обстоятельствах погибла девушка, и где ее нашли, ссылаясь на внутренние правила сообщества.
Причины смерти Анастасии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU