2019-06-27T07:30:20+03:00
Происшествия

В Уфе застройщика обвиняют в хищении 253 млн рублей

В уголовном деле фигурируют не менее 120 обманутых дольщиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Потерпевших может быть куда большеПотерпевших может быть куда больше
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В Уфе компания-застройщик подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет об обмане не менее 120 дольщиков при строительстве многоэтажного дома в микрорайоне «Урал». По версии главного следственного управления МВД по РБ, руководство компании «Башинвестдом» за несколько лет присвоило себе сотни миллионов рублей.

В полицию поступило коллективное заявление от участников долевого строительства о хищении денежных средств. Сотрудники экономической безопасности провели предварительную проверку. По версии следствия, руководством ЗАО «Башинвестдом» привлекли граждан для участия в долевом строительстве. Ни о чем не подозревающие жители в период с 2011 по 2016 год вложили более 253 миллиона рублей. Компания не выполнила своих обязательств и похитила деньги. Строительство жилого дома до сих пор не завершено.

Следствие подозревает, что потерпевших было куда больше 120 человек. Всем гражданам, пострадавшим от действий строительный компании, ведомство рекомендует обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в отдел Главного следственного управления МВД по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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