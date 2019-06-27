В Уфе застройщика обвиняют в хищении 253 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-27T07:30:20+03:00

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В Уфе компания-застройщик подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет об обмане не менее 120 дольщиков при строительстве многоэтажного дома в микрорайоне «Урал». По версии главного следственного управления МВД по РБ, руководство компании «Башинвестдом» за несколько лет присвоило себе сотни миллионов рублей.

В полицию поступило коллективное заявление от участников долевого строительства о хищении денежных средств. Сотрудники экономической безопасности провели предварительную проверку. По версии следствия, руководством ЗАО «Башинвестдом» привлекли граждан для участия в долевом строительстве. Ни о чем не подозревающие жители в период с 2011 по 2016 год вложили более 253 миллиона рублей. Компания не выполнила своих обязательств и похитила деньги. Строительство жилого дома до сих пор не завершено.

Следствие подозревает, что потерпевших было куда больше 120 человек. Всем гражданам, пострадавшим от действий строительный компании, ведомство рекомендует обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в отдел Главного следственного управления МВД по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU