2019-06-25T19:45:31+03:00
Общество

Власти Уфы назвали площадки, где можно резать баранов на Курбан-байрам

Ежегодное жертвоприношение пройдет в поселке Зинино и возле Северного автовокзала
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня, 25 июня, в уфимской мэрии определились с жертвенными площадками, на которых можно будет резать баранов во время празднования Курбан-байрама. Специальная комиссия обсуждала подготовку к мусульманскому празднику, обустройство жертвенных площадок, организацию автобусов от главных мечетей города, обеспечение безопасности участников праздника и вопросы ветеринарного надзора.

В этом году на Курбан-байраме, который будет отмечаться 11 августа, баранов можно будет резать на двух площадках: перед торговым центром «Караван» в поселке Зинино и возле Северного автовокзала. Такое решение было принято с учетом положительной организации единой площадки для жертвоприношений в прошлом году (также организовывалась в Зинино) и пожелания жителей северной части Уфы.

- Кроме того, региональная общественная организация «Деловой клуб «Ферзь» выступила с инициативой провести для жителей и гостей Уфы «Курбан Халяль Fest». Планируется организовать различные состязания, в том числе по национальной борьбе корэш, а также концертную программу и угощение пловом, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Площадками проведения фестиваля предполагается сделать площадь перед ТЦ «Башкирия» и этно-парк «Ватан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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