Житель Башкирии скончался из-за неверно поставленного диагноза

СЕГОДНЯ 19:14 2019-06-25T19:14:51+03:00

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Верховный суд Башкирии по исковому заявлению прокуратуры города Октябрьский обязал медучреждение выплатить родным погибшего пациента компенсацию морального ущерба.

Выяснилось, что в декабре прошлого года 64-летний местный житель почувствовал резкую боль в сердце и вызвал скорую помощь. Прибывший по вызову фельдшер решил, что у больного обострился панкреатит и не отправил его в больницу. Через несколько часов мужчина почувствовал себя еще хуже и вновь позвонил в скорую. Его отвезли в реанимацию, где пациент скончался от инфаркта. Позже судмедэкспертиза подтвердила, что мужчине изначально был поставлен неверный диагноз, что и повлияло на трагичный исход.

- Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, но Верховный суд поддержал позицию прокуратуры. Медучреждению предстоит выплатить родственникам 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU