В Башкирии сильный ветер сдул автобусную остановку

СЕГОДНЯ 05:43 2019-06-26T05:43:06+03:00

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Разгул стихии в начале недели особенно явственно ощутили на себе жители Туймазов. Пока в соседних районах ветер сносил кровлю со зданий, у них сильные порывы унесли… остановку общественного транспорта.

Лицезревший все это водитель поделился видеозаписью в соцсетях. На кадрах видно, как ураганный ветер вздымает тучи песка с дороги, а в какой-то момент отрывает от земли остановочный павильон и тащит его прочь прямо перед водителем.

Судя по фотографиям, досталось не только остановке. Во многих частных домах сорвало крыши, снесло теплицы, на детских площадках выворотило из земли горки и другие аттракционы.

Напомним, в регионе продолжает сохраняться угроза шторма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/716527" frameborder="0"></iframe> В Башкирии ураганный ветер унес остановку.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU