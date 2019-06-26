2019-06-26T05:43:06+03:00
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сдул автобусную остановку

Инцидент случился в Туймазах [видео]
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Разгул стихии в начале недели особенно явственно ощутили на себе жители Туймазов. Пока в соседних районах ветер сносил кровлю со зданий, у них сильные порывы унесли… остановку общественного транспорта.

Лицезревший все это водитель поделился видеозаписью в соцсетях. На кадрах видно, как ураганный ветер вздымает тучи песка с дороги, а в какой-то момент отрывает от земли остановочный павильон и тащит его прочь прямо перед водителем.

Судя по фотографиям, досталось не только остановке. Во многих частных домах сорвало крыши, снесло теплицы, на детских площадках выворотило из земли горки и другие аттракционы.

Напомним, в регионе продолжает сохраняться угроза шторма.

В Башкирии ураганный ветер унес остановку.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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