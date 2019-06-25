«45 минут пытались вернуть к жизни»: в Башкирии утонул 18-летний парень

СЕГОДНЯ 20:12 2019-06-25T20:12:06+03:00

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Трагедия произошла накануне днем в селе Каен-Елга Туймазинского района. На местном пруду утонул ученик 11-го класса субханкуловской школы 18-летний Наиль Х. Тело юноши извлекли из воды около 5 часов вечера. Медики пытались его реанимировать, но тщетно.

Свидетели случившегося говорят, что во время купания ноги юноши свели судороги, так как вода на середине пруда холодная из-за подземных родников. Из-за этого здесь уже не первый раз происходят несчастные случаи.

- В воде он был семь минут, а когда всплыл, за ним поплыли, сделали искусственное дыхание, но было уже поздно, - рассказывают очевидцы.

По их словам, Наиля 45 минут пытались вернуть к жизни - сначала друзья, потом врачи, но их усилия были напрасны.

Многим местным жителям юноша был хорошо знаком. Они выражают соболезнования по поводу его гибели в соцсетях.

- Только вроде школу закончил. Эх. Судьба злодейка. Жить бы да жить, - скорбят близкие юноши.

- Теперь жизнь родителей разделится на до и после. Силы вам все это выдержать, - пишут они в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU