2019-06-25T13:09:28+03:00
Происшествия

Банда из Башкирии поставляла героин в соседнюю область в колонках

Их поймали с 10 килограммами наркотиков
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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Банда из Башкирии поставляла наркотики в Самарскую область. Как сообщает «Комсомольская правда - Самара», местные силовики задержали членов ОПГ из республики и изъяли у них 10 килограммов героина. Бандиты прятали его в колонках.

Группировку возглавлял 42-летний мужчина, ему помогали 56-летний и 51-летний подельники. Всех их задержали еще 19 июня.

По информации регионального УФСБ, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере". Силовики выясняют обстоятельства преступления и пытаются установить других причастных к сбыту наркотиков.

У бандитов изъяли 10 килограммов героина

У бандитов изъяли 10 килограммов героина

ИСТОЧНИК KP.RU

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