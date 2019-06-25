Банда из Башкирии поставляла героин в соседнюю область в колонках

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-25T13:09:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Банда из Башкирии поставляла наркотики в Самарскую область. Как сообщает «Комсомольская правда - Самара», местные силовики задержали членов ОПГ из республики и изъяли у них 10 килограммов героина. Бандиты прятали его в колонках.

Группировку возглавлял 42-летний мужчина, ему помогали 56-летний и 51-летний подельники. Всех их задержали еще 19 июня.

По информации регионального УФСБ, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере". Силовики выясняют обстоятельства преступления и пытаются установить других причастных к сбыту наркотиков.

У бандитов изъяли 10 килограммов героина

ИСТОЧНИК KP.RU