В Уфе водитель снес дорожный знак и сбил двоих пешеходов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-25T10:50:46+03:00

Водитель пытался избежать столкновения со встречным автомобилем и заехал на тротуар

Изменить размер текста: A A

Накануне в Уфе произошло курьезное ДТП. На улице Кирова 21-летний водитель за рулем «Шевроле Лачетти» снес дорожный знак «Пешеходный переход». После этого парень сбил двоих человек: 46-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Они стояли на тротуаре. По словам автомобилиста, он таким образом увернулся от встречной машины.

В результате наезда пострадавшие с различными травмами обратились в больницу. К счастью, после оказания медицинской помощи их отправили домой.

По информации столичной ГИБДД, за минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия. В 3 авариях пострадали 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU