В Уфе водитель снес дорожный знак и сбил двоих пешеходов
Мужчина увернулся от встречного автомобиля
Водитель пытался избежать столкновения со встречным автомобилем и заехал на тротуар
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Накануне в Уфе произошло курьезное ДТП. На улице Кирова 21-летний водитель за рулем «Шевроле Лачетти» снес дорожный знак «Пешеходный переход». После этого парень сбил двоих человек: 46-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Они стояли на тротуаре. По словам автомобилиста, он таким образом увернулся от встречной машины.
В результате наезда пострадавшие с различными травмами обратились в больницу. К счастью, после оказания медицинской помощи их отправили домой.
По информации столичной ГИБДД, за минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия. В 3 авариях пострадали 5 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU