2019-06-25T09:33:02+03:00
Происшествия

Жителя Златоуста расстреляли на озере в Башкирии

Тело мужчины обнаружили в Учалинском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В прошлую пятницу, 21 июня, недалеко от деревни Старобайрамгулово в Учалинском районе Башкирии была сделана жуткая находка.

В пяти километрах от населенного пункта, на берегу озера Аушкуль, было обнаружено тело мужчины с тремя пулевыми ранениями. Некто выстрелил несчастному в живот и лицо. Как рассказал «Комсомольской правде - Уфа» источник в правоохранительных органах, личность погибшего удалось установить. Им оказался 56-летний житель города Златоуст.

Предположительно, его застрелили за два дня до обнаружения тела. Рядом нашли автомобиль «Лада Калина Кросс», осколки солнцезащитных очков и стреляную гильзу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство». Лицо или лиц, причастных к расстрелу мужчины, ищут следователи и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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