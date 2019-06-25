Жителя Златоуста расстреляли на озере в Башкирии
В прошлую пятницу, 21 июня, недалеко от деревни Старобайрамгулово в Учалинском районе Башкирии была сделана жуткая находка.
В пяти километрах от населенного пункта, на берегу озера Аушкуль, было обнаружено тело мужчины с тремя пулевыми ранениями. Некто выстрелил несчастному в живот и лицо. Как рассказал «Комсомольской правде - Уфа» источник в правоохранительных органах, личность погибшего удалось установить. Им оказался 56-летний житель города Златоуст.
Предположительно, его застрелили за два дня до обнаружения тела. Рядом нашли автомобиль «Лада Калина Кросс», осколки солнцезащитных очков и стреляную гильзу.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство». Лицо или лиц, причастных к расстрелу мужчины, ищут следователи и полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU