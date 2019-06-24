В Башкирии прокуратура проверила лагерь, в котором погиб подросток

СЕГОДНЯ 20:00 2019-06-24T20:00:26+03:00

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Прокуратура Башкирии проверила детский лагерь «Чайка», где в начале июня погиб 15-летний подросток. На воспитанника упал шестиметровый флагшток. От полученных травм он скончался до приезда медиков. Как удалось выяснить правоохранителям, погибший наравне с другими 22 детьми работал в лагере незаконно.

Более того, на территории «Чайки» находилось заброшенное здание, которое ничем не оградили, с разбитыми стеклами и свисающей с крыши арматурой. В детском учреждении также отсутствовал забор вдоль реки. На игровых площадках износились качели, на которых кататься было бы попросту опасно. Пожалуй, самая странная находка прокуратуры – это нож, воткнутый в столб у входа в пляжную зону.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес районной администрации и руководителей лагеря. Директору «Чайки» предстоит ответить перед судом по административной статье за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора. Помимо всего прочего, надзорный орган обратился в суд с требованием взыскать невыплаченную детям зарплату – 229 тысяч рублей.

– Ранее Бирская межрайонная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), – сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU