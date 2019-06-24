2019-06-24T19:01:23+03:00
Общество

«Борьба идёт в масштабах страны»: Радий Хабиров призвал решить проблему нехватки медиков в Башкирии

В республике обсудили кадровую проблему в области здравоохранения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Проблемы наблюдаются в Белорецком районе, Салавате и ДемеПроблемы наблюдаются в Белорецком районе, Салавате и Деме
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили вопросы здравоохранения. На повестке дня – проблема нехватки кадров. С докладом на заседании выступил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин.

Чиновник отметил, что в 2019 году в Башкирии привлекли к работе 230 врачей. Наилучшую динамику продемонстрировали несколько уфимских больниц, а также Баймакская, Белебеевская, Туймазинская, Чекмагушевская, Калтасинская районные больницы. В указанных медучерждениях удалось привлечь более двух врачей.

Отрицательная динамика наблюдается в Белорецкой районной больнице, Салавате, а также больница Демского района Уфы – здесь отмечается отток более трех человек. Радий Хабиров потребовал предпринять меры по исправлению ситуации в местах с отрицательной динамикой.

– Пусть главы Белорецка, Салавата и ряда других районов письменно представят план мероприятия, которые они собираются сделать, чтобы динамика изменилась. Это должны быть реальные дела. Борьба за врачей идёт в масштабах страны, — заявил врио Башкирии на оперативном совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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