2019-06-24T19:30:07+03:00
Общество

В Башкирии за 5 месяцев на рабочем месте погибли 22 человека

В этом году печальный показатель снизился в два раза
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За январь-мая тяжелые травмы получили 29 рабочихЗа январь-мая тяжелые травмы получили 29 рабочих
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В Башкирии с января по май текущего года зарегистрировано 22 смерти на производестве. Об этом стали известно сегодня на оперативном совещании в правительстве республики. Соответствующий статистику привел врио министра семьи, труда и социальной защиты Юрий Мельников.

Чиновник отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года статистика не такая устрашающая. В 2018 году было зарегистрировано 57 смертей на производстве. Самое пиковое значения этот показатель имел в 2016 – 69 погибших. Мельников также рассказал о травматизме на рабочем месте. В январе-мае зафиксировано 29 случаев травм с тяжелыми последствиями для здоровья, в предыдущий аналогичный период это значение было больше – 43 инцидента.

Тем временем работодатели продолжают скрывать факты травматизма и смерти своих подчиненных на производстве. За указанный период отмечено 9 случаев сокрытия информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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