2019-06-24T09:03:44+03:00
Общество

«Вдруг эта махина заломает меня»: врио главы Башкирии рассказал о поединке с Сигалом

Мыслями Радий Хабиров поделился в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Радий Хабиров и Стивен Сигал встретились на рингеРадий Хабиров и Стивен Сигал встретились на ринге
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Радий Хабиров рассказал о своих впечатлениях после поединка со Стивеном Сигалом. В рамках инвестиционного сабантуя «Зауралье-2019» приглашенный американский актер провел импровизированный курэш с врио Башкирии.

Разумеется, ничего серьезного не планировалось. Хабиров просто показал, как правильно завязывать кушак и производить захват. До самой борьбы дело не дошло. Несмотря на это, врио республики признался, что был соблазн провести бросок. Однако в конечном счете он отказался от этой опасной затеи.

– Вовремя посетила мысль - а что если вдруг у этой стодвадцатикилограммовой махины, чемпиона всего и вся сработает мышечная память, и он заломает меня на глазах у всего сабантуя? В общем, на показе техники и ограничились, – написал на своей стринице в социальной сети Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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