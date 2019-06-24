2019-06-24T08:59:07+03:00
Происшествия

Зарезавший трех человек в Башкирии страдал шизофренией

Мужчина зарезал сестру и двух пенсионеров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Зарезавший троих человек житель Башкирии страдал жизофрениейЗарезавший троих человек житель Башкирии страдал жизофренией
Изменить размер текста:

Житель Башкирии, который убил трех человек и скончался после выстрела полицейского, мог иметь серьезные проблемы с психикой. По данным telegram-канала "112", подозреваемого зовут Филарет Д., и он состоял на учете в ПНД с диагнозом шизофрения.

Напомним, жуткий случай произошел вечером 23 июня в Кармаскалинском районе. 47 летний местный житель совершил тройное убийство: зарезал свою сестру и двоих соседей-пенсионеров. Приехавший на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с ножом, сам он был в крови. Несмотря на предупредительный выстрел, обезумевший пытался наброситься на полицейских. Его остановила только пулевое ранение в ногу. От кровопотери подозреваемый скончался. Позже полицейские обнаружили жертв: 55-летнюю сестру, 79-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Еще одному человеку удалось выжить после нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 33-летней Гузель Хисамовой
«Вдруг эта махина заломает меня»: врио главы Башкирии рассказал о поединке с Сигалом
«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Человек года»
«Выбросились маски и погас свет»: самолет из Уфы совершил аварийную посадку
Жители Башкирии получат новый выходной день
Житель Башкирии расплатился с долгами, лишившись авто
Сегодня в Башкирии ожидаются сильный ветер, град и грозы
На улице Зорге в Уфе появился новый арт-объект
Вечер кровавого ужаса в Башкирии: мужчина ходил по улицам и убивал людей
В Татарстане загорелся уфимский теплоход со 129 пассажирами на борту
В Башкирии в ДТП пострадали бабушка с маленьким внуком
Защитник «Уфы» может перейти в итальянскую «Рому»
В Башкирии в реке утонул семилетний мальчик
Уфимка смогла снизить стоимость проезда на маршрутке после разговора с водителем
МЧС Башкирии экстренно предупреждает население о резком усилении ветра