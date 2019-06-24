Зарезавший трех человек в Башкирии страдал шизофренией

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-24T08:59:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Башкирии, который убил трех человек и скончался после выстрела полицейского, мог иметь серьезные проблемы с психикой. По данным telegram-канала "112", подозреваемого зовут Филарет Д., и он состоял на учете в ПНД с диагнозом шизофрения.

Напомним, жуткий случай произошел вечером 23 июня в Кармаскалинском районе. 47 летний местный житель совершил тройное убийство: зарезал свою сестру и двоих соседей-пенсионеров. Приехавший на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с ножом, сам он был в крови. Несмотря на предупредительный выстрел, обезумевший пытался наброситься на полицейских. Его остановила только пулевое ранение в ногу. От кровопотери подозреваемый скончался. Позже полицейские обнаружили жертв: 55-летнюю сестру, 79-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Еще одному человеку удалось выжить после нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU