МЧС Башкирии экстренно предупреждает население о резком усилении ветра

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-23T15:58:28+03:00

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23 и 24 июня по всей Башкирии ожидается резкое усиление ветра. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, его порывы временами будут достигать 15-20 м/с. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности, находясь на открытом воздухе. Тем более, многие в выходные отправились проводить время у воды.

Особую осторожность нужно проявлять и водителям, так как на дорогах появилась дымка. Видимость на некоторых участках составляет всего 1-2 километра.

Напомним, что в эти дни в республике установилась жаркая погода – днем столбики термометров переваливают за 30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU