В Башкирии пропала 33-летняя Гузель Хисамова: нужна любая помощь
Женщину не видели с 14 июня
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
В Башкирии волонтеры объявили о начале поисков 33-летней Гузель Хисамовой. В настоящий момент известно, что жительница города Стерлитамака вышла из дома по улице Нагуманова еще 14 июня, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам. Всех, кто обладает какой-либо информацией о Гузель Хисамовой, просьба позвонить по номерам 89871060601 или 02.
Приметы пропавшей: рост – 156, темные, короткие волосы, карие глаза. Была одета в светлую футболку, брюки темного цвета и джинсовые кеды.
ИСТОЧНИК KP.RU