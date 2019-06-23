В Башкирии пропала 33-летняя Гузель Хисамова: нужна любая помощь

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-23T14:59:52+03:00

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В Башкирии волонтеры объявили о начале поисков 33-летней Гузель Хисамовой. В настоящий момент известно, что жительница города Стерлитамака вышла из дома по улице Нагуманова еще 14 июня, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам. Всех, кто обладает какой-либо информацией о Гузель Хисамовой, просьба позвонить по номерам 89871060601 или 02.

Приметы пропавшей: рост – 156, темные, короткие волосы, карие глаза. Была одета в светлую футболку, брюки темного цвета и джинсовые кеды.

ИСТОЧНИК KP.RU