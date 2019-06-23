Защитник «Уфы» может перейти в итальянскую «Рому»

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-23T18:52:11+03:00

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В межсезонье в «Уфе» может состояться очередная громкая продажа игрока. Как сообщают федеральные спортивные СМИ со ссылкой на ProSportStory, к румынскому защитнику Ионуцу Неделчару проявляет серьезный интерес итальянская «Рома».

Руководство «Уфы» оценивает своего игрока в сумму четыре миллиона евро. К тому же сообщается, что помимо «Ромы» запрос о трансфере подал еще один итальянский клуб.

Напомним, что сам Неделчару в настоящий момент не находится на сборе с командой, так как участвует в молодежном чемпионате Европы в составе сборной Румынии.

ИСТОЧНИК KP.RU