Защитник «Уфы» может перейти в итальянскую «Рому»
Неделчару заинтересовал скаутов легендарного клуба
Фото: пресс-служба ФК "Уфа"
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В межсезонье в «Уфе» может состояться очередная громкая продажа игрока. Как сообщают федеральные спортивные СМИ со ссылкой на ProSportStory, к румынскому защитнику Ионуцу Неделчару проявляет серьезный интерес итальянская «Рома».
Руководство «Уфы» оценивает своего игрока в сумму четыре миллиона евро. К тому же сообщается, что помимо «Ромы» запрос о трансфере подал еще один итальянский клуб.
Напомним, что сам Неделчару в настоящий момент не находится на сборе с командой, так как участвует в молодежном чемпионате Европы в составе сборной Румынии.
ИСТОЧНИК KP.RU