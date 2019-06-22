Жители Башкирии нашли на помойке огромную змею

СЕГОДНЯ 20:38 2019-06-22T20:38:01+03:00

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Необычную находку обнаружили жители Стерлитамака на помойке: прямо на мусорном контейнере неподалеку от остановки «Домоуправление №4» висела огромная змея. По всей видимости, это был питон, которого раньше держали дома, а когда пресмыкающееся заболело или наскучило, избавились от него, как от ненужного мусора.

- Ребенок ходил выкидывать мусор и увидел змею. Сначала он шевелился и сворачивался в кольцо, а потом дернулся и повис, - рассказывает Наталья В.

Многие подписчики группы, где появилась фотография змеи, возмутились безответственным поведением бывшего хозяина змеи. Во-первых, если змея была живая, она могла броситься на кого-нибудь, а во-вторых, если питон был болен или стар, от него можно было бы избавиться более гуманным способом, например, обратившись в ветеринарную клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU