В Башкирии во время купания в озере утонул молодой мужчина

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-22T17:02:30+03:00

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Трагедией окончился субботний отдых для жителя Салавата 1989 года рождения. Как сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, мужчина решил искупаться в озере близ поселка Желанного, но не учел, что выбранное место не было оборудовано для купания и представляло опасность. В итоге молодой человек утонул: прибывшие спасатели извлекли из воды уже бездыханное тело.

Спасатели повторяют, что купание в необорудованных для этих целей местах может быть очень опасным. Также не стоит заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах и заплывать слишком далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU