Радий Хабиров рассказал о будущем футбола в Уфе

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-22T16:27:11+03:00

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Сегодня, 22 июня, в ходе «Инвестиционного сабантуя «Зауралье-2019» врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о будущем уфимского футбола. В частности, руководитель региона заявил, что не рассматривает планы строить в Уфе новый футбольный стадион, посчитав, что средства нужно пустить на более полезные цели.

- Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим, — заявил Радий Хабиров.

Напомним, что второй футбольный стадион власти Башкирии собирались построить на берегу реки Белой в районе столичного Затона. Согласно описанию проекта от «Башинформа», новый стадион должен был вместить 20 тысяч человек. Вокруг арены планировали оборудовать вместительную парковку на 2 тысячи автомобилей, и автобусную остановку. Примерная стоимость строительства объекта оценивалась примерно в 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU