В Уфе задержали грабителя, напавшего на школьника

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-22T15:05:53+03:00

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Неприятный инцидент произошел в уфимском микрорайоне Сипайлово. Десятиклассник, возвращаясь с прогулки, встретился с незнакомцем, который попросил прикурить. Школьник ответил отказом, тогда мужчина стал ему угрожать и требовать отдать ценные вещи. Поскольку у подростка ничего при себе не было, злоумышленник прошел с ним в квартиру и, угрожая расправой над близкими, вынес системный блок, нетбук, набор инструментов и другие ценные вещи и даже потребовал от ребенка вытащить во двор велосипед.

Происходящее заметил с балкона сосед подростка и сообщил в полицию. На место происшествия немедленно выехала группа быстрого реагирования, но преступник, заметив патрульную машину, бросив часть награбленного, поспешил скрыться на такси. Участковый вместе с соседом-очевидцем начал прочесывать соседние дворы и через два квартала задержал злоумышленника.

- Подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний житель Сипайлово. Его доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU