2019-06-22T12:02:39+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Также в республике ожидаются грозы, дожди и град
Яна БАЗЕКИНА
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Сильный ветер и грозы: вот что ожидает жителей Башкирии в воскресеньеСильный ветер и грозы: вот что ожидает жителей Башкирии в воскресеньеФото: Евгения ГУСЕВА
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Только лишь жители Башкирии обрадовались по-настоящему летней жаре и яркому солнцу, как в республику снова возвращается непогода. Так в региональном МЧС объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, чьи порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Также в Башкирии завтра, 23 июня, ожидаются грозы, кратковременные дожди и даже град. Температура воздуха ночью составит +13; +18° градусов (в северных и горных районах всего +8°), а днем будет жарко: +28; +33°. Водителям также стоит быть осторожнее, поскольку на отдельных участках автодорог из-за дождя может ухудшиться видимость до 1-2 километров.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди. Южный ветер, с переходом на западный, при грозе может усиливаться до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16,+18°, на окраинах до +13°, днем столбики термометров поднимутся до +30; +32°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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